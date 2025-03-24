Adıyaman’da kum yüklü traktör devrildi: 1 ağır yaralı

Kaza, Kahta Çayı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Erdem (38) yönetimindeki 02 KS 709 plakalı kum yüklü traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Erdem, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.