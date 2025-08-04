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Adıyaman’da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 04.08.2025 12:07
  • Giriş: 04.08.2025 12:07
  • Güncelleme: 04.08.2025 12:07
Kaynak: İHA
Adıyaman’da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AEH 971 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra Sakarya Caddesi üzerinde devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan E.G. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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