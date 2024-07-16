Adıyaman’da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Adıyaman’ın merkez köyleri sınırlarında otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Adıyaman’ın merkez köyleri sınırlarında otluk alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Adıyaman merkeze bağlı Akçalı, Ahmet Hoca ve Kayaönü köyleri sınırları arasındaki otluk alanda meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bölgedeki ormanlık alana sıçradı. Yangına ilk müdahalede bulanan yöre halkının ihbarıyla itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin saatler süren yoğun müdahalesi sonucu yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre, 200 dönümlük alanda etkili olan yangını soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor.