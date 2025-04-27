Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde Y.D.’nin (17) kullandığı motosiklet, henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.