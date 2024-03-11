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Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 11.03.2024 23:16
  • Giriş: 11.03.2024 23:16
  • Güncelleme: 11.03.2024 23:16
Kaynak: İHA
Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı


Edinilen bilgilere göre, 2. Çevre Yolu Malazgirt Mahallesi mevkiinde H.G. idaresindeki 33 RD 228 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.Ö. (69) ile motosiklette bulunan S.Ö. isimli 16 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Yaralanan baba ve kızı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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