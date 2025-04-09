Adıyaman’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Besni yol ayrımında meydana geldi. İsa U. idaresindeki 27 AHU 968 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 34 RKK 32 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ömer Büyükçelebi, Ferit K., Sadık K., Serpil D., Serpil U. ve Ayşe U. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan 8 yaralı, Besni Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Büyükçelebi, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Büyükçelebi’nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.