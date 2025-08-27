Adıyaman’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinde meydana gelen kazada, H.G. idaresindeki 02 DF 178 plakalı otomobil ile N.M. idaresindeki 44 BS 090 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü N.M. ile araçlarda bulunan N.G., B.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar kontrol amaçlı Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.