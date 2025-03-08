Adıyaman’da paraşütle havalanmaya çalışan doktor, uçurumdan düşerek öldü

Adıyaman’da, paraşütle havalanmaya çalışan Üroloji Uzmanı Mahir Kartalmış, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Ali Dağı’na arkadaşlarıyla beraber gelen Üroloji Uzmanı Mahir Kartalmış (48), havalandığı esnada rüzgarında etkisiyle paraşütüyle beraber uçurumdan yuvarlanmaya başladı.

Meydana gelen paraşüt kazasında ağır yaralanan Kartalmış için olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve UMKE sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, uçurumda ağır yaralı olarak bulunan Kartalmış’ı bulunduğu yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kartalmış, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mahir Kartalmış, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da bulunan özel bir hastanede görevli olduğu öğrenilen Kartalmış’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.