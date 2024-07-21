Adıyaman’da petrol boruları patladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde petrol boruları patladı. Ham petrol yola ve tarlalara dökülürken, onarım ve temizleme çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta-Diyarbakır yolunda bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait hattaki petrol boruları patladı. Borudan ham petrolün fışkırdığını görenler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Çevreye yayılan ham petrol yola ve tarlalara döküldü. TPAO’ya bağlı ekipler sızıntının olduğu bölgeye gelerek, onarım ve temizleme çalışmaları başlattı.