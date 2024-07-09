Adıyaman’da sağanak yağmur

Kavurucu yaz sıcağının yaşandığı Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde aniden bastıran yağmur, vatandaşı hem şaşırttı hem de bir nebze olsun serinletti. Yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Ajans Haberleri 09.07.2024 15:57 Giriş: 09.07.2024 15:57

Güncelleme: 09.07.2024 15:57 Kaynak: İHA

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