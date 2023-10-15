Adıyaman’da sulama havuzuna giren çocuk boğuldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sulama havuzuna giren 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Erikdere (Saku) Köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sulama havuzunun etrafında oynayan Emirhan Elveren (4) dengesini kaybederek havuza düştü.

Olayı gören ailesi çocuğu havuzdan çıkararak 112 Sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emirhan Elveren, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emirhan Elveren’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.