Adıyaman’da sürücü direksiyon hakimeyetini kaybetti: Kamyon yan yattı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kamyonun yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Yusuf Berkkaya idaresindeki 02 ADS 623 plakalı kamyon Güneykaş köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

Meydana gelen kazada kamyonun sürücüsü yaralandı.

Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.