Adıyaman’da tabancayla vurularak öldürülen 2 kişi toprağa verildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde, tabancayla vurularak öldürülen Selvi S. ve Muharrem A. kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Aşağısarhan Mahallesi'nde dün gece çıkan tartışma sonrası A.S. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden Selvi S. ve Muharrem A'nın cenazeleri yakınları tarafından Mustafa Baba Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından, Selvi S. ve Muharrem A'nın cenazeleri ilçe mezarlığında defnedildi.

Öte yandan olayın ardından kaçan zanlı A.S'nin ise Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Aşağısarhan Mahallesi’nde dün gece eşi Selvi S. ile tartışan A.S, hem eşini hem de seslerin duyulması üzerine tarafları sakinleştirmek için olay yerine gelen Muharrem A’yı tabancayla öldürdükten sonra kaçmıştı.