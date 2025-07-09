Adıyaman’da trafo yangını korkuttu

Adıyaman’da, kaldırım üzerindeki trafoda meydana gelen yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı karşısındaki kaldırımda bulunan elektrik trafosunda yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Korkuya neden olan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda trafoda hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.