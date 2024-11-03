Adıyaman’da traktör devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsat İlçesine bağlı Göltarla Köyü yakınlarında engebeli araziyi 02 ACA 454 plakalı traktörüyle süren Cebrail T., direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörü devirdi.

Meydana gelen traktör altında kalan ve kendi imkanlarıyla çıkan Cebrail T., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samsat İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.