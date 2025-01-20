Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca il merkez ve ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 20 şahıs yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında 55 gram bonzai, 22 gram metanfetamin ve 6 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak yakalanan 20 şahıs hakkında işlem yapıldı.