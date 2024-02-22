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Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu

Ajans Haberleri
  • 22.02.2024 15:42
  • Giriş: 22.02.2024 15:42
  • Güncelleme: 22.02.2024 15:42
Kaynak: İHA
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kullanıcılarına ve tacirlerine yönelik operasyon bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 farklı notada uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 80 gram kubar esrar, 40 gram metamfetamin, 150 gram sentetik kannabionid (bonzai), 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken şahıslar hakkında ise yasal işlem başlatıldı. 

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

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