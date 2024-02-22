Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu
Kaynak: İHA
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kullanıcılarına ve tacirlerine yönelik operasyon bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 farklı notada uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 80 gram kubar esrar, 40 gram metamfetamin, 150 gram sentetik kannabionid (bonzai), 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken şahıslar hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.