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Adıyaman’da uyuşturucuya 17 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 07.04.2025 18:23
  • Giriş: 07.04.2025 18:23
  • Güncelleme: 07.04.2025 18:23
Kaynak: DHA
Adıyaman’da uyuşturucuya 17 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN’da, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 uyuşturucu hap, 23 gram bonzai, 2 gram metamfetamin ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

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