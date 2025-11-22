Adıyaman’da zehirlenme şüphesi: 70 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Servi Mehmet Erdemoğlu kalan yaklaşık 70 öğrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Besni ilçesindeki Adıyaman Üniversitesi Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi ile Besni Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören kız öğrencilerin kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Servi Mehmet Erdemoğlu Yurdu'nda akşam yemeğinin yiyen yaklaşık 70 öğrenci rahatsızlandı.

İhbar üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerince Besni Devlet Hastanesi’ne getirilen öğrencilerin yemekten zehirlendiklerinden şüpheleniliyor. Hastanede yapılan ilk değerlendirmelerin ardından servislerde gözlem altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Besni Devlet Hastanesi’ne giderek öğrencileri ziyaret etti. Keleş’in, öğrencilerin sağlık durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı.

Yemekten zehirlenme şüphesiyle ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.