Adıyaman’da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’nde Erol K. idaresindeki 80 KU 494 plakalı hafif ticari araç, Halil B. idaresindeki 06 AF 3472 plakalı otomobil ile Seydi Vakkas E. idaresindeki 33 AJB 308 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlardan biri yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Umut E.’ye çarptı. Kazada yaralanan Umut E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.