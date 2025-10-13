Adıyaman’ın Örenli Mahallesi 40 yıl sonra asfaltla buluştu

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, 40 yıldır altyapı ve asfalt hizmeti alamayan Örenli Mahallesi’nde içme suyu, kanalizasyon ve sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “'Merkezde ne varsa, kenar mahallelerde de o olacak' demiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getiriyoruz” dedi.

Adıyaman Belediyesi ekipleri, yıllardır kamu hizmetlerinden mahrum kalan Örenli Mahallesi’nde içme suyu, kanalizasyon ve sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayarak, bölge halkının uzun süredir beklediği yatırımı hayata geçirdi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahallede 2 bin 700 metre uzunluğundaki yolun sıcak asfalt serimine başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Tutdere, yıllardır kamu hizmetinden mahrum kalan bölgelerin hak ettikleri altyapı hizmetlerine kavuşmaya başladığını belirterek, şunları söyledi:

“Örenli Mahalle'mizin Gebeli Evleri mevkii uzun yıllar kamu hizmetlerinden mahrum kalmış bir bölgeydi. Göreve geldiğimizde, ‘Merkezde ne varsa, kenar mahallelerde de o olacak’ demiştik. Bugün bu sözümüzü bir kez daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mahallemizin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını tamamen yeniledik. Şimdi de 2 bin 700 metrelik yolun sıcak asfaltını döküyoruz. Gebeli Mahallemiz ilk kez sıcak asfaltla buluştu. Mahallemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Örenli Mahalle Muhtarı Hüseyin Kara ise Tutdere’nin girişimleriyle 40 yıllık altyapı ve asfalt hasretlerinin sona erdiğini belirterek, “40-50 yıldır mahallemize doğru düzgün bir hizmet yapılmamıştı. Defalarca müracaat etmemize rağmen sonuç alamadık. Sağ olsun Belediye Başkanı'mız Sayın Abdurrahman Tutdere mahallemize sahip çıktı. Altyapımız tamamen yenilendi, içme suyu hattımız döşendi ve bugün de sıcak asfalt dökülüyor. Mahallemize ilk defa böyle bir hizmet geldi. Başkanımıza ve emeği geçen tüm belediye ekiplerine teşekkür ediyor, kendisinden Allah razı olsun diyorum” diye konuştu.