Adıyamanlı yurttaşlardan Tutdere'nin gözaltına alınmasına tepki: "Çok üzgünüz, ilkeli, dürüst bir insandır"

Adıyamanlı vatandaşlar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bir yurttaş, Tutdere'nin Türkiye'nin ve Adıyaman'ın yüz akı olduğunu belirterek "Depremde her zaman yanımızda olan dürüst, ilkeli, dürüst bir insandır. Abdurrahman Tutdere bu gözaltına alınmada da alnının akıyla çıkacaktır ve görevin başına gelip bize hizmet edecektir" dedi.

Bir başka yurttaş ise Tutdere'yi hazmedemediklerini düşündüğünü ifade ederek "Başkanımız dürüstçe çalışıyor. Herhangi bir yanlışının olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Siyasetçinin gözaltına alınmasının iyi bir şey olmadığını söyleyen bir başka vatandaş, "Çünkü Adıyaman temsil eden bir belediye başkanı. Demek ki AK Parti burada bir şeyler arıyor. Bittirmek istiyor CHP'yi. Başka neden olamaz" dedi.

"GELSİN DESE ARKASINDAYIZ, DESTEKLİYORUZ KENDİSİNİ"

Bir diğer vatandaş ise "Gelsin dese arkasındayız, destekliyoruz kendisini. Yapacak bir şey yok" ifadesini kullandı.

Çok üzüldüklerini belirten yurttaş, "Siyasete yakışmaz. Ben gerçekten çok üzüldüm. Böyle bir insan, yüzde 70 oy alan bir kişinin tutuklamasını ben kınıyorum" dedi.

"TIKANDIĞIMIZ BİR SÜRECİ YAŞIYORUZ"

Sabah şok etkisinde uyandıkları belirten bir yurttaş da "Şimdi sesimizi duyurmaya çalışacağız durabildiğimiz yere kadar. Böyle söylenecek hiçbir şey yok çünkü. Tıkandığımız bir süreci yaşıyoruz" diye konuştu.

Sabah haberlerinden Tutdere'nin gözaltına alındığını öğrendiğini söyleyen bir vatandaş "Gerçekten duygu seli içindeyim. Zaten İzmir'e üzüldük. Adana'ya ayrı üzüldük. Bütün Türkiye'nin durumuna üzülüyoruz. Ayrıca Adıyaman'da da böyle bir şey olunca memleketimizde tabii ki dayanamıyoruz artık yeter diyerek geldik. Artık tamam tamam tamam" diye tepki gösterdi.