Adıyla çelişen Fon’dan işsizler faydalanmalı

İşsizlik Sigortası Fonu’na yönelik, “Asli amacından uzaklaştı” eleştirilerin haklılığı, fona yönelik kullanım tercihleriyle ortaya konuldu.

Veriler, fonun işvereni teşvik mekanizmasına dönüştüğünü gözler önüne serdi.

Fon’un büyüklüğü, 2025 itibarıyla 428 milyar TL’ye ulaştı. Fondaki kaynaktan 2025’in ilk dört ayında 43,1 milyar TL’lik faiz geliri elde edildi. Kaynaktan işsiz yurttaşlardan çok, işverenler yararlandı. 2024 yılında fondan işverene 71 milyar TL ödeme yapılırken işsizlere yalnızca 45,7 milyar TL aktarıldı. İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki kaynağa yönelik kullanım tercihlerini eleştiren CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, fonun yapısının değişmesi için kanun teklifi hazırladı.

CHP’li Bakırlıoğlu, Nisan 2025 itibarıyla yalnızca 469 bin kişinin işsizlik ödeneği alabildiğinin altını çizerek “Bu, toplam işsizlerin yalnızca yüzde 15’inin ödenekten faydalandığı anlamına geliyor. 2024’te işsizlik maaşı için başvuran her 100 kişiden sadece 47’si maaş alabildi. Tablo, fonun kendi adıyla çelişecek biçimde işsize değil, işverene çalışan bir yapıya dönüştüğünün göstergesi” dedi.

Bakırlıoğlu, İşsizlik Sigortası Fonu’nun yapısının değiştirilmesine yönelik TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinde, işsizlik ödeneği almak için gerekli olan, “Son 3 yılda 600 gün prim ödeme” şartının 360 güne indirilmesini talep etti. Teklifte öte yandan, ödenek bağlama oranının da yüzde 40’tan yüzde 60’a çıkarılması gerektiği kaydedildi. CHP’li Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Bugün işsiz kalan milyonlarca yurttaşımız İşsizlik Sigortası Fonu’ndan faydalanamıyor. Oysa bu fon, işsiz kalınan günler için var. Toplam 500 milyar TL’ye yaklaşan bir fondan işsizler faydalanamıyor ama işveren her yıl teşviklerle destekleniyor. Ekonomik sıkılaşmanın istihdamı daraltacağı bir dönemdeyiz. Bu nedenle işsizlik ödeneğinin kapsamı genişletilmeli, aylık ödemeler artırılmalıdır. Bu kanun teklifini, işsizlerimizin geçim mücadelesine katkı sunmak ve sosyal devlet ilkesini hatırlatmak için verdik.”