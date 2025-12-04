Adli Emanet Deposu vurgununda yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet kasasının soyulmasına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen K.D. isimli şüpheli tutuklandı.

Başsavcılığın emanet kasasında gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan adliye memuru K.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında firari şüpheliler E.T. ve eşi hakkında, kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Soruşturma kapsamında, kasadaki altın ve gümüşü çaldıktan sonra İngiltere'ye kaçtığı belirlenen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T. ve eşi hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazıldı.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine dün durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Savcılık kolluk kuvvetlerine E.T. ve kasalardan sorumlu olan K.D'nin gözaltına alınması talimatı verirken, yapılan araştırmada E.T'nin karısı ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, emanet bürosunda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.