Adli Emanet deposundaki 147 milyonluk vurgunda yeni detaylar: 'Malları sattım' mesajı atıp kaçtı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin detaylara ulaşıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasasında gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şüpheli Erdal T.’nin çalışma arkadaşlarından bazılarına olay sonrası "Malları sattım. Allah çarşınıza pazar versin" şeklinde mesaj gönderdiği iddia edildi.

Olay, dün Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği tespit edildi. Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı. Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün kaybolduğu ortaya çıktı. Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal T. ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada, Erdal T.'nin eşi Esma T. ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bunun üzerine Erdal T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı. Emanet büroda görev yapan yazı işleri müdürü dahil tüm personelin bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alındı. Ayrıca şüphelilerin ev adreslerinde Sulh Ceza Hakimliği kararına istinaeden arama yapıldı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Diğer yandan yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının incelenmesi devam ederken, şüphelilerin telefonlarına ait HTS kayıtları da istendi. Gözaltındaki Kemal D. hakkında ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.

"TOPLAM DEĞERİ 147 MİLYON LİRA"

Adli emanetten çalındığı anlaşılan altınların, göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon sırasında ele geçirilen altınlar olduğu belirlendi. Adli emanet bürosunda yapılan detaylı sayımda; 9 bin 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu tespit edildi. Yapılan hesaplamalarda çalınan altın ve gümüşlerin toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu ifade edildi.

"ALLAH ÇARŞINIZA PAZAR VERSİN"

Hırsızlık şüphelisi Erdal T.’nin 2021'de sürekli işçi kadrosuyla Büyükçekmece Adliyesi’nde göreve başladığı öğrenildi. Çevresinde sakin ve sessiz biri olarak bilinen şüphelinin, olayın ardından bazı çalışma arkadaşlarına "Malları sattım. Allah çarşınıza pazar versin" şeklinde mesaj gönderdiği iddia edildi.

EMANET ODASINDA ÇİFT ANAHTAR SİSTEMİ

Emanet odasında bulunan kasa anahtarının sadece Büyükçekmece Adalet Sarayı’nda uzun yıllar emanet büroda memuru olarak çalışan Kemal D.’de olduğu öğrenildi. İddiaya göre emanet odasının anahtarı ise hem Kemal D.’de hem de Erdal T.’te vardı. Erdal T.’nin adliyede hizmetli memur olarak çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, emanet odasında çift anahtar sistemi vardı 2 ayda bir denetim yapılıyordu. Son denetim 2 Ekim’de yapıldı. Çalınan ziynet eşyaları büyük ölçüde geçtiğimiz aylarda yapılan bir oprasyon kapsamında alınan ziynetlerdi ancak diğer dosyalardan elde edilen ziynet delilleri de ele geçirildi.

"NASIL BÖYLE BİRŞEY YAPTI ANLAMADIM"

Şüphelileri tanıdığını söyleyen esnaf Erkut Sunmak, "Erdal’ı 7-8 yıldır tanırım selamsız sabahsız geçmez. İşine saatinde gelir saatinde çıkar. Sabah öğlen akşam görürüm. Özünde on numara çocuktur o dönem para istese 1 milyon 2 milyon gözüm kapalı senetsiz kefilsiz Erdal'a güvenirim. Hala güvenirim özünde iyi çocuktur. Nasıl böyle birşey yaptı Allah şaşırtmasın tabii. Şaşırdık yakıştıramadım açıkçası. Gözü gönlü bol; paraya ihtiyacı olmayan bir çocuktu hanımı da öğretmen Allah 2 çocuk vermiş. Babasının dairesinde altlı üstlü oturuyorlar altında cipi var.Hanımı çalışıyor kendi çalışıyor. Duydum hemen aradım ama telefonuna ulaşamadım tabii merak da etmedim değil. Gözaltında olan Kemal abiyi de tanıyorum ben burada 27 yıldır esnafım. Bunlar selamsız sabahsız geçmez. Kemal abi dediğim adam daha da düzgündür. İşinde gücünde işini bilen bir insandır" dedi.