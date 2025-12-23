Adli emanet soygunu: Yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde adli emanetten 50 kilo altın ve 25 kilo gümüç çalınmasının ardından süreç devam ediyor.

Müfettişler adliyede incelemelerini sürdürürken emanetten sorumlu olan ve aynı zamanda Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten savcının görevden alındığı iddia edildi.

MÜFETTİŞLER İNCELİYOR

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre emanet odasındaki iki kasadan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün kasa anahtarının teslim edildiği temizlik işçisi Erdal Timurtaş tarafından çalındığı anlaşılan Büyükçekmece Adliyesi’ne gelen müfettişlerin çalışmaları halen devam ediyor.

Adalet Bakanlığı’nca görevlendirilen müfettişler, yaklaşık 56 bin kalem emanet eşyanın yer aldığı adli emanetteki sayım işlemini sürdürüyor. Müfettişler, neredeyse üç haftadır adliyedeler. Evrak incelemesi yapıp, emanet eşyaları tek tek tespite çalışıyor.

Yenidoğan ünitesi soruşturmasını yürüten savcı Yavuz Engin, izin dönüşünde adli emanet odasında yaptığı incelemede olayı gün ışığına çıkardı. Şardan'ın yazısına göre süreç devam ederken, Büyükçekmece Adliyesi’nde önceki cuma günü sessiz sedasız ancak önemli bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, adli emanetten sorumlu savcı Yavuz Engin’den bu konudaki sorumluluğu aldı! HSK’nın güz dönemi kararnamesiyle adliyedeki savcılıklarda yenilenen iş bölümünde adli emanet odasının sorumluluğu bizzat Başsavcı Mehmet Aydın tarafından Talimat Bürosu Savcısı Mehmet Koçak’a verildi.

YENİ DETAYLAR

Soruşturmayla ilgili bazı yeni bilgilere ulaştığını da aktaran Şardan şunları yazdı: "Soruşturma çerçevesinde, soygun parasıyla satın alındığı değerlendirilen 4 binek otomobile el konuldu. Ayrıca, yine soruşturmada özellikle Timurtaş’ın yakınlarına ait bazı şüpheli banka işlemleri tespit edildi. Örneğin, Timurtaş’ın soruşturmada tutuklanan kayınvalidesinin, aynı soruşturmada tutuklanan bir şüpheliye 4 milyon liralık para transferi yaptığı belirlendi."