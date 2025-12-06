Adli emanetleri dahi koruyamadılar

Haber Merkezi

Son bir haftada yaşanan olaylar, mahkeme kararıyla el konulan ve koruma altına alınan adli emanetlerin de güvencede olmadığını gösterdi.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde temizlikçi olan Erdal Timurtaş'ın adli emanetteki 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü çalması sorunun büyüklüğünü de gösterdi. Soygunun ancak 17 gün sonra savcının denetimi sırasında ortaya çıkması da olayın boyutunu ortaya koydu. Market arabasına yüklediği altın ve gümüşü oradan sakince otomobilinin bagajına aktaran Timurtaş’ın eşi ve iki çocuğuyla İngiltere'ye kaçtığı da anlaşıldı. Timurtaş ve eşi hakkında kırmız bülten çıkarılması bekleniyor.

ADALAR ADLİYESİ’NDEN SİLAHLAR ÇALINDI

Bu olayın şoku atlatılmadan bir başka emanet soygunu Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emanet deposunda yaşandı. Yapılan denetimde 12 silahın kaybolduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, silahları usulsüz şekilde dışarı çıkardığı ve sattığı belirlenen zabıt kâtibi U.E. tutuklanırken, kayıp 9 silaha henüz ulaşılamadı.

DİYARBAKIR ADLİYESİ’NDEKİ MERMİLER KAYBOLDU

Bu iki olay sıcaklığını korurken dün de benzer bir haber Diyarbakır’dan geldi. Diyarbakır Adliyesi Adli Emaneti’ndeki 793 adet kalaşnikof mermisinin Kâtip M.Y. tarafından çalındığı ve satıldığı anlaşıldı.

EMANETLER SEVGİLİSİNİN EVİNDE ÇIKTI

Bu üç olay, geçmişte yaşanan adli emanet soygunlarını da anımsattı:

Bakırköy Adliyesi/ 2008: Görevli bir zabıt kâtibinin emanette kayıtlı 100 cep telefonu, 12 tabanca, 2 kilo eroin ve dizüstü bilgisayarları gizlice dışarı çıkardığı belirlendi. Polis, memurun sevgilisinin evine baskın yaptı ve çalınan eşyaları buldu.

Tekirdağ Adliyesi/2013: Adli emanet memurunun da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, emanet deposundaki uyuşturucuyu dışarı çıkararak sattıkları iddiasıyla soruşturma açıldı. Çete üyeleri çeşitli davalardan emanete alınmış eroin ve esrarı parça parça dışarı çıkararak piyasaya sürdü.

Kayseri Adliyesi/2016: Adli emanet memuru, emanette kayıtlı 21 kilo eroin ve 7 tabancayı gizlice alarak piyasaya sürdü. Mahkeme, sanığı uyuşturucu ticareti ve silah hırsızlığı dâhil birçok suçtan 46 yılın üzerinde hapis cezasına çarptırdı.

Adana Adliyesi/2022: Adli emanet deposundaki dört memur teknik takibe alındı. Memurların kayıtlı bazı uyuşturucu maddeleri dışarı çıkarıp satmaya çalıştıkları iddia edildi.

Antalya Adliyesi/2023: Adli emanetteki 6 kilo kokainin kayıp olduğu fark edildi. Soruşturma kapsamında üç adliye memuru ve beraber hareket ettikleri belirlenen kişiler gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında kokain satışından elde edilen paraların Bitcoin üzerinden aktarıldığı iddiaları yer aldı.

10 YIL SÜREN VURGUN

Erciş Adliyesi/2021: Emanet Bürosu Müdürü M. Z.’nin başı çektiği şebekenin, ilçede yapılan uyuşturucu, tarihi eser kaçakçılığı, sahte para operasyonlarının ardından adli emanete teslim edilen malzemeleri piyasaya sürerek sattıkları ortaya çıktı. Hırsızlıkların 10 yıl boyunca sürdüğü ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü/ 2024: Envanterdeki 250 el bombası ile 270 bin merminin çalınmasıydı. Borsada kaybettiği para nedeniyle borçlanan depodan sorumlu özel harekât polisi O.K.’nin çaldığı silah, mühimmat ve el bombalarının av bayileri ve organize suç örgütlerine sattığı belirlenmişti.

Kocaeli Adliyesi/2025: Görevli bir yardımcı hizmet personelinin, adli emanette bulunan çeşitli ziynet eşyaları ve dövizleri çaldığı tespit edildi. Şüpheli, Sakarya’nın Ferizli ilçesinde gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay sonrası adliyede görevli dört kişi hakkında hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.

Geçmişte yaşanan bu olayların üstüne Büyükçekmece adli emanetinde yaşanan büyük vurgunun eklenmesiyle Adalet Bakanlığı 4 başmüfettiş görevlendirdi. Türkiye’deki tüm adli emanetlerde sayım yapılıp incelenecek. Belki de başka kayıp emanetler ortaya çıkacak.

***

ESKİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI VE CHP PM ÜYESİ İLHAN CİHANER:

Emanete alınan eşyanın nasıl saklanacağına dair kapsamlı ve çağdaş bir yönetmeliğimiz var. Ancak bu olayda kurallara uyulmadığı rahatlıkla görülebilir. Yönetmeliğe göre, bu kadar kıymetli emanetlerin, adli emanet deposunda ayrı bir kasada tutulması gerekirdi. Hatta bizim zamanımızda kıymetli taşlar, senetler, antika eserler, yüklü miktardaki altın takılar bankalardaki özel kasalara emanet edilirdi. 25 kilo altının da Bakanlık ile yazışma yapılarak bir banka kasasına konulması sağlanabilirdi. Bu konuda Bakanlık ile bir yazışma olmuş mu, bu konuya da bakılması lazım. Bakanlığın haberi varsa ve bir şey yapmamışsa bir sorundur. Haberi yoksa da ayrı bir sorundur. Bizim zamanımızda bu kadar değerli metaller mutlaka Bakanlığa bildirildi. Burada ihmali aşan bir durum var gibi gözüküyor. Bu nedenle titizlikle incelenmesi ve bir daha yaşanmaması için tüm tedbirlerin ve yönetmelik maddelerinin uygulanması şarttır.

Bir de madalyonun diğer yüzü var. Adli emanetlerde sadece değerli eşyalar tutulmuyor. Suç delileri de orada muhafaza ediliyor. Örneğin bir mermi çekirdeği katilin kim olduğunu ya da olmadığını ortaya çıkarabiliyor. Bu nedenle de oraya girip çıkma yetkisi olan kişiler çok özenle seçilmeli ve mutlaka çift anahtar sisteminin uygulanmalıdır. Ancak geçmiş yıllarda da adli emanetlerde hırsızlık olaylarının yaşanması bu konulara dikkat edilmediği ortaya koyuyor. Ama son olaydaki fark çalınan eşyalarının değerinin çok yüksek olmasıdır. Bu nedenle de bu kadar yankı yaptı. Umarım bu bir ders olur ve bir daha yaşanmaz.