Adli emanetleri fareler kemirmiş
Tutuklu muhabirimiz İsmail Arı cezaevinden haberleştirdi: Adalet Bakanlığı yetkilileri adli emanet depolarını inceledi. Depoların güvenli olmadığı, uyuşturucu torbalarını farelerin kemirdiği, para ve mermilerin kayıt altına alınmadığı, et ve süt ürünlerinin depoda tutulduğu belirlendi.
Adalet Bakanlığı’na bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, altın ve uyuşturucu çalınmasıyla sık sık gündem olan adli emanet olarak bilinen Suç Eşyası Emanet Bürosu’na yönelik öneriler listesinde dikkati çeken tespitler ile uyarılara yer verildi. Yapılan incelemelerde, muhafaza altına alınması gereken paraların suç eşyası emanet memurluğu kasa kaydına alınmadığı belirlendi. Suç Eşyası Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesine göre emanet memurunun emanete alınan her parayı kasa kaydına işlemek zorunda olduğu ifade edildi. Paranın yanında suç eşyalarının da kaydedilmediği belirlendi.
Bir emanet dairesinde bulunan av tüfeği, çakı bıçağı, senet ve mermilerin suç eşyası kaydına alınmadığı tespit edildi. Suç Eşyası Yönetmeliği’ne göre, teslim alınan eşyanın etiketi üzerine, soruşturma veya esas defterinin sıra numarası yazılarak suç eşyası kaydına alınmasında gerektiği hatırlatıldı.
FARELER KEMİRDİ
Adli emanette kayıtlı uyuşturucu maddelerin müsaderesine karar verildiği hâlde tasfiyesinin yapılmadığı da denetimler sırasında belirlendi. Suç Eşyası Emanet Bürosu’na dair tespitler şöyle:
- Suç eşyası emanet deposunda yapılan incelemede; kapı ve pencerelerinin yeterince sağlam olmadığı, havalandırmanın yetersizliği nedeniyle ortamın rutubetli olduğu, yangına karşı yeterli tedbirlerin alınmadığı, kontrol için kamera sistemi tertibatının kurulmadığı belirlendi.
- Adli emanette kayıtlı bir kısım uyuşturucu maddelerin muhafazası için konulduğu torbaların denetim dönemi içerisinde fare kemirmesi sonucu zarar gördüğü gözlemlendi.
- Emanet Bürosu uhde ve sorumluluğunda bulunan eşyanın depodaki mevcutları ile kayıtlarının uyumlu olup olmadığının tespiti için her yıl sonunda sayım ve kontrollerinin yapılmadığı tespit edildi.
- Emanet deposu müsait olmasına rağmen, bir kısım suç eşyasının depo dışında açıkta tutulduğu beyan ve müşahede edildi.
- Adli emanette kayıtlı toplam 19,960 gram ağırlığındaki külçe altının depoda muhafaza edildiği anlaşıldı.
- Adli emanete alınan et ve süt ürünleri ile nitelik, ebat ya da nicelik olarak muhafazaları zor olan kereste, tekstil malzemesi, ev ve iş yeri mobilyası, deniz botu gibi eşyanın emanet bürosunda muhafaza edildiği belirlendi.
- Mahkeme veya diğer resmi mercilerce bilirkişi incelemesi veya sair sebeplerle istenilmesi nedeniyle gönderilen bir kısım eşyanın akıbetinin aradan süre geçmesine rağmen araştırılmadığı anlaşılmıştır.
- Geçmiş yıllarından kalma emanet eşyalarının elde tutulduğu müşahede edilmiş, yapılan araştırmada çok sayıda eşyanın ait olduğu soruşturma veya kovuşturma evrakının uzun zaman önce sonuçlanmasına karşın kararda bu konuda bir hükme yer verilmediği görülmekle ek karar tanzimi ile eşyanın elden çıkarılması yönünde çalışma başlatılmıştır.
- İadesi gereken eşyanın cumhuriyet savcısının huzurunda teslim edilmediği gözlenmiştir.
- Zapt olunan kaçak sigara, içki, elektronik eşya ile her türlü taşıt ve aracın emanette bulundurulduğu ve gümrük idaresine teslim edilmediği saptanmıştır.
- Emanet bürosunda kasa bulunmadığı ve bu nedenle kıymetli eşyanın yazı işleri müdürlüğü kasasında muhafaza edildiği tespit edilmiştir.
- Suç eşyası emanet memurluğu kasasının tek kişi tarafından açılıp kapatıldığı saptanmıştır.
- Soruşturma nedeniyle el konulan bir kısım kültür ve tabiat varlıklarının en yakın müze müdürlüğüne teslim edilmesi yerine suç eşyası emanet deposunda bulundurulduğu görülmüştür.