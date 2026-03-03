Adli emanetten uyuşturucu çalındı

İzmir Kınık'taki adli emanet deposundan iki kilogram uyuşturucu çalındı. Zabıt katipleri S.A. ve V.E. ile hizmetli O.M.'nin sahte imha tutanağı düzenleyerek uyuşturucuyu depodan çıkardığı, satış için M.Ş. ve K.Ş. aracılığıyla D.G. ile bağlantı kurduğu belirtildi.

İhbar üzerine kamera kayıtları incelendi; adli emanet deposundan koli çıkarıldığı tespit edildi. Beş şüpheli tutuklanarak Bergama M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

SAHTE TUTANAKLA ÇIKARILDI

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, İstanbul Büyükçekmece'de altın ve gümüş, Adalar'da silahların ardından İzmir Kınık'taki adli emanet deposunda da uyuşturucu hırsızlığı ortaya çıktı. Adliyede çalışan üç personelin depodaki iki kilogram uyuşturucuyu sahte imha tutanağıyla çıkardığı kaydedildi.

İHBAR İCRA MÜDÜRÜNE YAPILDI

Uyuşturucunun kalitesini kontrol etmek için çağrılan D.G., 2 Şubat'ta Kınık Adliyesi İcra Müdürü T.T.'yi arayarak bilgi verdi. T.T., bildirimi tutanak altına aldı ve araştırma yapılması talimatını verdi.

KAMERA KAYITLARINDA "KOLİ" TESPİTİ

İnceleme sonrası kamera kayıtlarında, üç zabıt katibinin 29 Ocak'ta 20.05 - 20.32 saatleri arasında adliye binasına geldiği ve adli emanet deposundan bir koliyi çıkardığı görüldü.