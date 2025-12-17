Adli kontrol kaldırıldı
Haber Merkezi
Meslektaşları Cihan Bilgin ve Nazım Daştan'ın katledilmesini protesto etmeleri nedeniyle 5 gazeteci hakkında açılan davanın duruşması görüldü.
İstanbul'da düzenlenen protestoda gözaltına alınan gazeteciler Zeynep Kuray, Mahsum Sağlam, Pelin Laçin, Yadigar Aygün ve Yağmur Filiz hakkında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla açılan davanın duruşması, İstanbul 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Mahkeme, gazetecilerin adli kontrollerinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 8 Mayıs 2026'ya erteledi.