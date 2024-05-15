‘Adli kontrol' şartıyla serbest bırakılan ABD'li müze müdürü ülkesine döndü

Anadolu'da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı sırada, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece ‘adli kontrol' şartıyla salıverilen ABD'li müze müdürü Lorenzo Prendi ilk uçakla ülkesine gitti.

Geçtiğimiz günlerde Anadolu'da bulunan endemik türdeki zehirli hayvan kaçakçılığı yaptığı suçlaması ile İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan ve adi kontrol şartıyla serbest bırakılan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Lorenzo Prendi ülkesine döndü.

Her gün imza atma şartı gösterilerek mahkeme tarafından “adli kontrolle” serbest bırakılan New York City Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Prendini'nin, duruşmadan çıktıktan bir süre sonra yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi. Mahkemenin, Türkiye'den çıkış yasağı getirilmemesi, adli kontroldeki uygulama hakkında kafalarda soru işareti oluşturdu.

VALİZİN İÇİNDE AKREP, TARANTULA VE ÖRÜMCEK ÇIKMIŞTI

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Anadolu'da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla hakkında adli işlem başlatılan Prendini'nin valizinde, içinde sıvı bulunan 88 plastik tüp şişe, 58 klipsli poşet içinde Türkiye'ye ait endemik türdeki yaklaşık bin 500 akrep, tarantula ve örümcek gibi hayvan türleri ele geçirilmişti.

Türkiye'ye 26 Nisan'da giriş yaptığı tespit edilen ABD'li şüphelinin, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan araştırma yapmak için izin aldığı ancak yasağa uymayarak topladığı hayvanları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştığı ileri sürülmüştü.