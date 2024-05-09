Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben'den ilk açıklama

İstanbul'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben'den ilk açıklama geldi.

Evinde uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrool şartıyla serbest bırakılan Kalben, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı.

"Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm" diyen Kalben, "İyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım" ifadelerini kullandı.

Kalben'in sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı mesajın tamamı şu şekilde:

Kıymetli kamuoyumuza duyurumdur... Sizi sevgiyle kucaklıyorum. pic.twitter.com/Jyd0lm96eG — Kalben (@kalbenben) May 9, 2024

"Canlarım, müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım.. Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım.. Kah güzel kah acı günlerimizi paylaştıklarım.. Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım.. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum"