Adli kontrolde yeni dönem: Karakolda imza dönemi bitiyor

Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyet raporuyla detayları netleşen Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi Projesi (BİOSİS), Türkiye’nin denetimli serbestlik kapasitesini 150 kat artırmaya hazırlanıyor.

Mevcut elektronik izleme üniteleriyle sadece 3 bin kişi takip edilebilirken, yeni sistemle 450 bin yükümlünün tamamı kapsama alanına alınacak.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, yeni adli kontrol sisteminin hayata geçmesiyle birlikte "imza atma" ve "kamu yararına çalışma" gibi yükümlülükler dijital ortama taşınacak.

KONUM TAKİBİ YAPILACAK

Denetim şu şekilde sağlanacak:

Biyometrik Doğrulama: Yükümlülerin kendi telefonlarına gönderilen bildirimlerle anlık biyometrik veri (parmak izi, yüz tanıma vb.) tespiti yapılacak.

GPS ile Konum Takibi: Sistem, cihaz üzerinden GPS verisi alarak kısıtlı bölge ihlallerini otomatik olarak tespit edecek.

Otomatik Uyarı Sistemi: Kurallara uymayan veya kısıtlı bölgelere giren yükümlüler için sistem anında uyarı vererek hızlı müdahaleye olanak tanıyacak.

"DAHA AZ KISITLAYICI"

Saha personeli ve ek donanım ihtiyacını ortadan kaldıran BİOSİS, kamu bütçesi üzerinde önemli bir yükü hafifletecek. Polis merkezlerine gitme zorunluluğunun kalkmasıyla emniyet güçlerinin iş yükü azalacak.

TÜRKSAT ile iş birliği içinde geliştirilen projenin, takip edilme psikolojisi sayesinde suç eğilimini azaltması ve toplum güvenliğini artırması hedefleniyor. Bakanlık, sistemin "daha az kısıtlayıcı" ancak "daha etkin" bir kontrol mekanizması sunduğunu vurguluyor.