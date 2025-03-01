Adli Tıp Kurumu: İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti yerinde değil, vasi tayin edilmeli

İş insanı İnan Kıraç hakkında evliliğinin iptali istemiyle açılan dava kapsamında Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği kaydedildi.

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesinde dava açtı.

Mahkeme, dava kapsamında İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi.

Bu karar üzerine Adli Tıp Kurumuna giderek muayene olan Kıraç ile ilgili hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi.

Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı, 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile hayatını birleştirmiş, ardından Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babası İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için dava açmıştı.

Kıraç, babasının evlilik öncesi aldığı 'akli dengesi yerindedir' raporun doğru olmadığını iddia etmişti.

İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuran İpek Kıraç, babası İnan Kıraç’ın manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması talebinde bulunmuştu.

İnan Kıraç, mahkeme kararının ardından 25 Şubat'ta Adli Tıp Kurumu'na giderk psikiyatrik muayeneden geçirilmişti.