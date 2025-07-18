Adli Tıp Kurumu'ndan Murat Çalık hakkında tekrar tetkik kararı

Lenfoma şüphesiyle geçtiğimiz gün ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında Adli Tıp raporu çıktı. Kurum, Çalık hakkında tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde karar verildi.

İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, sağlık raporu hazırlanması için çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. işlemlerinin ardından cezaevi aracıyla Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılan Çalık, daha sonra tekrar İzmir'deki cezaevine sevk edildi. İzmir Buca Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

HASTANEDEN TAVSİYE ÖNERİSİ

Mehmet Murat Çalık'ın ameliyat edildiği hastane tarafından hazırlanan raporda, Çalık'ın ciddi kilo kaybı ve kemik iliği biyopsisinde blast oranının lösemi nüksü açısından sınırda olması nedeniyle cezaevi şartlarının lösemi nüksüne katkıda bulunabileceği belirtildi. Çalık'ın ceza infaz kurumlarında devam edip etmemesi hakkındaki kararın Adli Tıp Kurumu tarafından verilmesinin uygun olduğu belirtildi.

Raporda şunlar kaydedildi:

"Hasta lösemi nüksü açısından yüksek riskli kabul edilmiş olup; yakın hematolojik takibi uygun olacaktır. Bu bilgiler ışığında cezasının konutta infazına uygunluğu hakkındaki kararın Adli Tıp Kurumu tarafından verilmesi uygundur."

TETKİKLERİN TEKRAR YAPILMASI KARARI ALINDI

Hastanenin tavsiyesinin ardından Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Çalık'ın ağırlaşan hastalığına rağmen tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde karar alındı.