Adli Tıp Kurumu Personel Alımı | Adli Tıp Kurumu personel alımı ne zaman? Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru şartları neler 2025?

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2025 yılı için 80 personel alımı gerçekleştirecek. Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu'nun personel alımı açıklaması sonrası Adli Tıp Kurumu personel alımı ne zaman sorusu çok sayıda aday tarafından araştırma konusu oldu. Merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde gerçekleşecek olan Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru şartları arasında KPSS'den en az 70 puan alma şartı bulunuyor. Peki, Adli Tıp Kurumu personel alımı ne zaman? İşte Adli Tıp Kurumu personel alımı hakkında tüm detaylar!

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları 24 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00 ile 30 Mart 2025 Pazar günü saat 23.59 arasında gerçekleşecek.

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde gerçekleşecek olan Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleşecek.

Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru ekranı

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adli Tıp Kurumu'nun personel alımına dair gerçekleştirdiği açıklamada; "Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere; Ek-1’de yeri, ünvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 80 kadro için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır. Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2024 yılı KPSS’ye giren ve her kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir." dendi.

Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu'nun gerçekleştireceği personel alımında adaylardan beklediği başvuru şartları şu şekilde: