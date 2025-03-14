Adli Tıp Kurumu Personel Alımı | Adli Tıp Kurumu personel alımı ne zaman? Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru şartları neler 2025?
Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2025 yılı için merkez ve taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere toplam 80 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Adli Tıp Kurumu personel alımı ilanı yayınlanması sonrası başvuracak adaylar Adli Tıp Kurumu personel alımı ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. Peki, Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru şartları neler 2025? İşte Adli Tıp Kurumu personel alımı hakkında tüm detaylar!
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2025 yılı için 80 personel alımı gerçekleştirecek. Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu'nun personel alımı açıklaması sonrası Adli Tıp Kurumu personel alımı ne zaman sorusu çok sayıda aday tarafından araştırma konusu oldu. Merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde gerçekleşecek olan Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru şartları arasında KPSS'den en az 70 puan alma şartı bulunuyor. Peki, Adli Tıp Kurumu personel alımı ne zaman? İşte Adli Tıp Kurumu personel alımı hakkında tüm detaylar!
ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları 24 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00 ile 30 Mart 2025 Pazar günü saat 23.59 arasında gerçekleşecek.
ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI
Merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde gerçekleşecek olan Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleşecek.
Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru ekranı
ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Adli Tıp Kurumu'nun personel alımına dair gerçekleştirdiği açıklamada; "Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere; Ek-1’de yeri, ünvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 80 kadro için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır. Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2024 yılı KPSS’ye giren ve her kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir." dendi.
Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu'nun gerçekleştireceği personel alımında adaylardan beklediği başvuru şartları şu şekilde:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Son başvuru günü olan 30 Mart 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için merkezi sınavın (KPSS-2024) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvurup, puan sıralaması sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy-kilo şartını sağlayamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
- 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Son müracaat tarihi itibarıyla başvurulan kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
- Arşiv araştırması olumlu olmak.