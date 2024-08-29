Adli Tıp Raporu belli oldu: Ağabeyin kolundaki ısırık izinin Narin'e ait olmadığı belirlendi
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın ağabeyi E.G'nin kolundaki ısırık izlerinin ATK sonucu belli oldu. Buna göre, ısırık izlerinin Narin Güran'a ait olmadığı ortaya çıktı.
Diyarbakır'da gözaltına alınan E.G. isimli ağabeyin kolundaki ısırık izinin kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a ait olmadığı tespit edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G'nin (18), kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Raporda, ısırık izinin Narin'e ait olmadığı belirlendi.
Bu arada, E.G'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yeniden Diyarbakır'a getirildiği öğrenildi.
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Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.