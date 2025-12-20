Adli Tıp'ta saç ve kan örneği alındı: Sadettin Saran yeniden adliyede

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış, dün evinde arama yapılmıştı.

Saran'ın ifadesinin alınmasına 11.05 civarında başlandı.

3 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Saran'ın ifadesi 13.15 civarında tamamlandı. Saran kan ve saç örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Saran 14.30 civarı Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Örnekleri veren Saran Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

Adli Tıp'ta saç ve kan örneği veren yeniden adliyeye getirildihttps://t.co/rVaw7xx62M pic.twitter.com/Uq9cGW46vw — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) December 20, 2025

Saran buradaki işlemlerinin ardından yeniden Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Saran'a şu suçlamalar yöneltildi: Uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu madde temin etmek, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak.

Transfer görüşmeleri yapmak için yurtdışında olan Saran 01.10'da Türkiye'ye dönmüştü.

Saran'ı havalimanında karşılayan taraftarlar, ''Dik dur eğilme Fenerbahçe seninle'' sloganları atarken, kısa bir açıklama yapan Saran kendisine destek veren taraftarlara teşekkür etmişti.