Adli Tıp'tan Rojin Kabaiş açıklaması: "DNA'lar ölüm sonrası süreçte çevresel temas nedeniyle bulaşmış olabilir"

Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan Rojin Kabaiş ile ilgili açıklamada, “Adli Tıp Kurumu, eldeki bulgular ışığında Rojin Kabaiş’in ölümünün suda boğulma sonucu meydana geldiğini; ancak olayın oluş şekli hakkında (intihar, kaza veya dış etken) kesin bir kanaate varılamadığını bildirmiştir’ denildi.

Açıklamada, 27 Eylül 2024 tarihinden itibaren kayıp olan ve 15 Ekim 2024’te Van Gölü’nün Mollakasım mevkisinde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş hakkında yürütülen adli incelemelerin tamamlandığı aktarıldı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizlerin sonuçlarına ilişkin şu bilgiler verildi:

“Rojin Kabaiş’ten alınan örneklerde kendisine ait DNA’nın yanı sıra sternal bölgede bir erkek DNA profili ve vajinal bölgede bir erkek DNA profili olmak üzere iki farklı DNA profiline rastlanmıştır. Ancak bu bulguların, ölüm sonrası süreçte veya çevresel temas sonucu kontaminasyon (bulaşma) ihtimalini bertaraf edemediği değerlendirilmiştir. Söz konusu farklı DNA’lar bulaşma nedeniyle geçti ise bu bulaşın nedenleri arasında;

-Cesedin su içerisinde kalması ve sürüklenmiş olması,

-Bulunduğu yerde çevresel temasa maruz kalması,

-Olay yeri incelemesi veya nakil sırasında temas ihtimali yer almaktadır.”

"ÖLÜM SUDA BOĞULMA SONUCU MEYDANA GELDİ ANCAK İNTİHAR, KAZA VEYA DIŞ ETKENE DAİR KESİN BİR KANAATE VARILAMADI"

Cinsel saldırıya dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Vücutta darp, şiddet veya zehirlenmeye işaret eden herhangi bir tıbbi delil tespit edilmemiştir. Ölümün, kaybolduğu tarih olan 27 Eylül 2024 civarında gerçekleştiği; bu süreçte cesedin bir süre su içinde kaldığı değerlendirilmiştir. Mevcut bulgular, ölümün suda boğulma sonucu meydana geldiğini göstermektedir. Rojin Kabaiş’in kaybolma ile bulunması arasında geçen yaklaşık 18 günlük süre ve laboratuvar incelemeleri, suda boğulmanın intihar, kaza veya başkası tarafından müdahale sonucu gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda kesin bir tıbbi değerlendirme yapılmasına olanak vermemektedir.

Sonuç olarak; Adli Tıp Kurumu, eldeki bulgular ışığında Rojin Kabaiş’in ölümünün suda boğulma sonucu meydana geldiğini; ancak olayın oluş şekli hakkında (intihar, kaza veya dış etken) kesin bir kanaate varılamadığını bildirmiştir.”