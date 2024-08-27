Adli Tıp Uzmanı Dokgöz: Soruşturma genişletilmeli

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta Kur’an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları dün 6’ncı gününde de devam etti. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve komandolar, Narin’in ailesinin evinin de dahil olduğu 18 ev ile metruk yapılar ve samanlıklarda tekrar arama yaptı.

Küçük kızın kaybından bu yana toplam 12 bin 550 araç arandı, 130 kişinin ifadesi alındı, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama gerçekleştirildi. Güran’ın evine 20 metre mesafede tespit edilen kan lekelerinin ise Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada küçük kıza ait olmadığı belirtildi.

Olayı BirGün’e yorumlayan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, “Burada kaybolan bir çocuk var. Bu çocuk kazayla bir yere mi düştü, biri tarafından öldürüldü mü? Sosyal medya sanki Narin Güran ölmüş de aranıyormuş gibi bir izlenim yaratıyor. Kayıp süresi uzadıkça çocuğu sağ bulma ihtimali de azalıyor. Cinayet söz konusuysa bu genelde tanıdıkları ya da yakınları tarafından yapılıyor. Canlı bulmaya yönelik araştırma ve soruşturmayı genişletmek gerekiyor. Canlı bulma aleyhine işlediği için ölü bulma da araştırılmalı. Çocuğun yakınlarından başlayarak soruşturma genişletilmeli” dedi.