Adliye bilmecesi çözülemedi

Aydın Adliye Binası, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir depreminde hasar aldı. Yapılan kontrollerin ardından bina, “Depreme dayanıksız” olarak işaretlendi. Binanın depreme dayanıksız olduğu yönündeki raporlara karşın personel, canları hiçe sayılarak binada çalıştırılmaya devam edildi.

Tepkilerin ardından bakanlık, yeni adliye binasının yapım sürecini 2023 yılında başlattı. Aydın Adliye Binası yerine yapılacak yeni bina için Efeler ilçesinden bir arazi seçildi. Ancak araziye yönelik, “Zeminde jeotermal su ve gaz çıkışı var” raporu hazırlandı. Raporun ardından adliye binasının yapım çalışmaları durduruldu.

2025’E ERTELENDİ

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, yapımı yılan hikâyesine dönen adliye binasını, Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinin gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, “Yeni adliye binasının yapımı hangi aşamadadır?” diye soran Bülbül’e, “Aydın Adliye Binası yapım işi için ihalesi yapılan arsadaki olumsuzluklar nedeniyle arsanın değiştirilmesi zorunluluğu doğmuştur. 2025 yılı içinde temininde son noktaya gelinen yeni arsa üzerine yapım ihalesi gerçekleştirilerek yapımına başlanılması planlanmaktadır” yanıtı verildi.

Yanıta tepki gösteren CHP’li Bülbül, şunları söyledi: “Mevcut adliye binasının depreme dayanıklılığı konusunda ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Hem çalışanlar hem vatandaşlar için fiziki şartların olumsuzluğu tehlike arz etmektedir. Aydın Adliyesi, Türkiye'de yenilenmeyen iki adliye binasından biri olan Aydın adliyesi, Aydın'ın yapılan yatırım harcamalarında geri plana atıldığının itirafıdır. Öte yandan Aydın deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Yaşanan deprem felaketlerinden ders almayan AKP iktidarına, kamu binalarının depreme dayanıklı şekilde inşa edilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.”

NEREYE YAPILACAK?

Adalet hizmetlerinin sağlıklı ve güvenlikli yürütülmesi için Aydın Adliyesi binasının yenilenmesinin büyük önem taşıdığını kaydeden Bülbül, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde bu kez şu soruları yöneltti: “Yeni adliye nereye yapılacaktır? Aydın adliye binasının yapılacağı arsanın Efeler ilçesinde yer alan orman fidanlığı olduğu iddiası doğru mudur? Şayet doğru ise adliye binası yapımı için orman fidanlığının tercih edilmesinin gerekçesi nedir?”