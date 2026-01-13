Adliye'de silahlı saldırı: Kadın hakim, savcı tarafından vuruldu

Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde savcı M.Ç.K, kadın hakim A.K.'ye silahla ateş etti.

Savcı tarafından odasında vurulan hakimin kasığından yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve hayatî tehlikesi olmadığı bildirildi.

İKİNCİ KEZ ATEŞ EDİLMESİNİ HÜKÜMLÜ ENGELLEDİ

Odasında hakime ateş eden şüphelinin, ikinci kez ateş etmek istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Y.K. tarafından engellendiği belirtildi.

SAVCI GÖZALTINA ALINDI

Silahlı saldırıyı düzenleyen savcı, M.Ç.K. gözaltına alınarak Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan işlem başlatılan savcının yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, şüpheli savcı ile hakimin geçmişte Anadolu Adliyesi'nde asliye ceza mahkemesinde birlikte görev yaptıkları öğrenildi.