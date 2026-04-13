Adliye kara para dosyalarıyla dolu

Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ilk kez 2010 yılında gri listeye alındı.

2013 yılında alınan tedbirlerin ardından 2014 yılında gri listeden çıkarılan Türkiye, 2019’da bir kez daha utanç yaşadı.

FATF, “Kara para aklama soruşturmalarının sayısının çoğaltılması ve kara para aklama ile etkin mücadele” konusunda 2019 yılında Türkiye’yi uyardı.

FATF’ın 2019 yılında yaptığı uyarıları dikkate almayan ve muhalefetin çağrılarına kulak tıkayan AKP, “Kara para aklama ve terörizmin finansmanı” konusunda gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle Türkiye’yi Ekim 2021’de yine gri listeye soktu. Siyasi iktidar, gri liste skandalının ardından FATF’ın tavsiye kararlarını gündemine almak zorunda kalırken Türkiye, gri listeden ancak 2024 yılında kurtulabildi. İktidarın, ilk kez 2010’da girilen gri listeden çıkışı, “Başarı öyküsü” olarak anlatması tepki çekti.

BİNLERCE DOSYA

2025 yılında, “Adliyeye karşı suçlar” başlığı altında açılan dosyaların detayları ise “Türkiye kara para aklamak isteyenlerin merkezi haline getirildi” eleştirilerinin haklılığını ortaya koydu. Ceza mahkemelerindeki, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” konulu dosya sayısının, 2025 yılının sonunda 12 bini aştığı öğrenildi. Ceza mahkemelerinde açılan ve kara para aklama suçunu tanımlayan, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” dosyası sayısı, 2025’in sonunda 12 bin 629’a ulaştı. Dosyalardaki toplam sanık sayısı ise 17 bin 969 ile ifade edildi.

ON BİNLERCE SUÇ

Dosyalardaki suç sayısı da 28 bin 477 olarak kayıtlara geçti. Dosyaların 10 bin 145’inin 2024 yılının içinde açıldığı, 2 bin 396 dosyanın ise 2024 yılından 2025 yılına devrettiği belirtildi. Ceza mahkemelerinde hakkında kara para aklamak gerekçesiyle dosyası bulunan 17 bin 969 sanıktan yalnızca 2 bin 304’ü 2025 yılında hâkim karşısına çıkarılabildi. 2025 yılında toplam 424 sanık, kara para akladığı gerekçesiyle hüküm giydi.