Adliye katibi genç, evinde ölü bulundu

Muğla Datça Adliyesi’nde görev yapan 29 yaşındaki zabıt katibi Emre Özsarı, evinde ölü olarak bulundu.



Olay, Datça ilçesi Hızırşah Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 29 yaşındaki Emre Özsarı, evinin merdiven boşluğunda asılı halde bulundu. Hemşire olduğu öğrenilen eşi, nöbet çıkıp eve geldiği esnada eşi Özsarı’yı asıl halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri 29 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerince çalışma başlatılırken, gencin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrasında belli olması beklenirken, Emre Özsarı’nın intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. Evde yapılan araştırma sonucu Özsarı tarafından yazıldığı düşünülen bir mektup bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.