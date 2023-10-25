Adliye önünde damadını öldürdü

Büyükçekmece'de R.K., kızıyla boşanma davası olan damadını adliye önünde tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Olay, Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi'nde bulunan Büyükçekmece Adliyesi Ek Binası önünde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 2 çocuk babası S.E (35) boşanma davası için adliyeye geldi.

S.E. adliye önünde eşi ve eşinin babası R.K (63) ile karşılaştı. Çıkan tartışmada R.K. damadına 2 el ateş etti . Silahtan çıkan mermilerden biri S.E.'ye isabet etti. Ağır yaralanan S.E. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adliyede görevli polisler R.K.'yi gözaltına aldı.