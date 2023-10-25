Adliye önünde damadını öldürdü
Kaynak: DHA
Büyükçekmece'de R.K., kızıyla boşanma davası olan damadını adliye önünde tabanca ile ateş ederek öldürdü.
Olay, Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi'nde bulunan Büyükçekmece Adliyesi Ek Binası önünde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 2 çocuk babası S.E (35) boşanma davası için adliyeye geldi.
S.E. adliye önünde eşi ve eşinin babası R.K (63) ile karşılaştı. Çıkan tartışmada R.K. damadına 2 el ateş etti . Silahtan çıkan mermilerden biri S.E.'ye isabet etti. Ağır yaralanan S.E. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adliyede görevli polisler R.K.'yi gözaltına aldı.
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