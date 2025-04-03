Adliye önündeki bıçaklı kavgada 3 tutuklama

Sakarya'da adliye önünde 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adapazarı ilçesi Karaağaç Bulvarı'nda bir tekel bayisinde 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 19 şüphelinin yakınları, 1 Nisan'da adliyeye geldi. Şüphelilerin yakınları ile husumetli oldukları kişi arasında, adliye önünde tartışma çıktı. Çıkan kavga 2 kişi bıçakla, 1 kişi de aldığı darbeler sonucu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada ifadeleri tamamlanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.