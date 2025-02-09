Adliye'ye sevk edildiler: birgun.net yöneticilerinin savcılık ifadeleri başladı
birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretinin haberini haberleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Söz konusu ziyaret Sabah gazetesi tarafından haberleştirilmişti. Koç, Gültekin ve Gökdemir'e "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlaması yöneltildi. Emniyet ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen çalışma arkadaşlarımızın adliyedeki ifade işlemi başladı.
Türkiye'de basın özgürlüğüne dair tartışmaların üst seviyeye çıktığı son günlerde, gazetemiz BirGün'ün internet portalı birgun.net'in Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir gözaltına alındı.
"Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlamasıyla gözaltına alınan Koç, Gültekin ve Gökdemir ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldüler.
"KİMSEYİ HEDEF GÖSTERME NİYETİNDE DEĞİLİZ"
Emniyetteki ifade işlemleri sona eren Uğur Koç Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir, sağlık kontrollerinin ardından savcılığa çıkarıldılar.
Çalışma arkadaşlarımız emniyetteki ifadelerinde haberde bir suç unsuru olmadığını, kimseyi hedef gösterme niyetinde olmadıklarını ifade ettiler. Koç, Gültekin ve Gökdemir, ziyaretin Sabah gazetesinin haberiyle kamuoyuna duyurulduğuna dikkat çektiler.
Gözaltılar BirGün’ün, Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i makam odasında ziyaretini haberleştirmesinin ardından yaşandı. Söz konusu ziyareti Sabah gazetesi haberleştirmişti.
İFADEYE ÇAĞRILMADAN EVLERİNDEN GÖZALTINA ALINDILAR
Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 6. maddesi (Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme) ile suçlanan çalışma arkadaşlarımız ifadeye çağrılmadan direkt evlerinden gözaltına alındılar.