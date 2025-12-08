Adliyede adalet yok, yurttaş sahipsiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sık sık “Yargı bağımsız ve tarafsız” dese de Karabük’te tartışmalara neden olacak bir karara imza atıldı.

Karabük’ün Yenice İlçesine bağlı Kayadibi Köyü’nde yaşayan 54 yaşındaki Ayhan Turna isimli yurttaş, evinin yanındaki araziye kereste fabrikası inşa eden AKP’li İl Genel Meclisi Üyesi Recep Tetik’e karşı hukuk mücadelesi yürütüyor.

Emekli olan ve avukat tutacak parası da olmayan Turna AKP’li İl Recep Tetik’e özel olarak hazırlanan imar planını tek başına yargıya taşıdı. İdare Mahkemesi 10 Kasım 2022’de Turna’yı haklı bularak, imar planını oy birliğiyle iptal etti. Ardından Danıştay Altıncı Dairesi de 9 Ocak 2025’te İdare Mahkemesi’nin kararını oy birliğiyle onadı.

FABRİKAYA DOKUNULMADI

Ancak mahkeme kararıyla planları iptal edilen fabrika çalışmaya devam etti ve yetkililer fabrikaya işlem yapmadı.

Bunun üzerine Turna, 10 Mart 2025’te Yenice Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, fabrikaya işlem yapmayan Karabük İl Özel İdaresi ile Yenice Kaymakamlığı’nda görevli kamu görevlilerinin “görevi ihmal” suçunu işlediğini belirtti.

ŞİKÂYETİN ‘CİDDİYETİ YOK’MUŞ

Savcı Fulya Kahvecioğlu ise 8 Mayıs’ta, “Görevini ihmal eden ya da görevinin gereğini yerine getiremeyen herhangi bir kamu görevlisi tespit edilemedi” dedi. Şikâyetin soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte ciddiyet arz etmediğini belirten savcı, şikâyetin işleme konulmamasına karar verdi.

POLİS EŞLİĞİNDE GÖTÜRÜLDÜ

Turna, şikâyetçisi olduğu dosyanın kendisine tebliğ edilen “işleme konulmama” kararını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa süre sonra mevcutlu ifadeye götürme işlemi adı altında polis eşliğinde savcılığa, ifadeye götürüldü. Turna’nın şikâyetine “İşleme konulmama kararı” veren savcı Fulya Kahvecioğlu’nun Turna’dan şikâyetçi olduğu ifade edildi.

SEN MİSİN KARARI PAYLAŞAN!

17 Haziran 2025 tarihinde ise Turna hakkında ışık hızında iddianame düzenlendi. Cumhuriyet Savcısı Fulya Kahvecioğlu’nun müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Turna’nın “Savcının adı, soyadı ve sicil numarasının” yer aldığı kararı sosyal medyada paylaşarak “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirip yaymak” suçunu işlediği iddia edildi.

Yurttaş kendisine tebliğ edilen bu kararı paylaştığı için yargılanıp ceza aldı.

SKANDAL CEZA KARARI

Karabük 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Turna 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Turna’ya savcı Kahvecioğlu’nun şikâyetiyle açılan davada ceza verilse de savcıların isim, soyisim ve sicil numaraları Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) internet sitesi ile Resmi Gazete başta olmak üzere birçok yerde yayımlanıyor. Hatta yargı mensuplarına ait bu bilgileri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından paylaşıyor.