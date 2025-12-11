Adliyede polis intiharı

Şırnak’ta görev yapan polis İrfan Yalçın, boşanma davası için gittiği adliyede yaşamına son verdi.

Yerel kaynakların aktardığına göre Şırnak Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olan Yalçın, 9 Aralık Salı günü ifade işlemleri için Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’na gitti.

Yalçın, bu sırada tuvalete girdi. 34 yaşındaki polis, burada beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yalçın, kurtarılamayarak bugün (11 Aralık) hayatını kaybetti.

Boşanma aşamasında olan ve ailevi sorunları bulunan Yalçın’ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı