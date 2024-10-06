Adliyede rüşvet çarkı skandalı: "Malvarlığı benimkinin 10 katı çıkmazsa ülkeyi terk ederim"

Yargıtay üyesi İsmail Uçar'ın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı sırada Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayet mektubu göndermesinin üzerinden 1 yıl geçti.

Mektubun ardından başlatılan soruşturmada açığa alınan eski Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu İsmail Uçar’ın malvarlığı benimkinin en az 10 katı değilse, derhal istifa ederim, ülkeyi terk ederim" dedi.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Demiroğlu, Sulh Ceza Hakimi olarak görev yaptığı dönemde verdiği kararlarla ilgili, Başsavcı İsmail Uçar'ın herhangi bir itirazda bulunmadığını ama HSK'ye gönderilen dilekçede suçlama konusu yapıldığını söyledi.

Açığa alınmadan önce yürütülen soruşturma sürecinde, HSK müfettişlerinin mahkeme kararlarını inceleyerek "Hukuka aykırıdır" tespiti yaptığına değinen Demiroğlu, "Bu durum hukuk devleti ilkesine aykırıdır. HSK, idari bir kurumdur ve HSK müfettişleri, bir mahkemenin kararına yönelik değerlendirme yapamaz" dedi.

"BANA HABER GÖNDERİYOR"

"Bana istifa et deseler, bu sistemin içinde istenmiyorsun deseler ben istifa eder, avukatlık yapardım. Ama bu süreçte haksız bir soruşturmayla mağdur edildim, avukatlık yapmamın da önü kesildi. İkisi engelli üç çocuğum var ve açıkta olduğum için maaşım kesintili yatıyor. Ben 1 yıldır banka kredileriyle geçinmeye çalışıyorum" diyen Demiroğlu, Uçar'ın aracılarla kendisine haber gönderdiğini söyledi. "Bana 'Ben kötü niyetli bir insan değilim' diyerek haber gönderiyor. Kardeşim, o zaman o dilekçeye imza atan kim?" ifadelerini de kullanan Demiroğlu, Uçar'a çağrı yaptı ve birlikte bir yayına çıkarak tartışmayı teklif etti.

"YAYINA ÇIKALIM"

Demiroğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"İstediği bir platformda birlikte yayına çıkalım. Konuşalım, tartışalım. Beni rüşvet almakla suçlayan Uçar'ın malvarlığı benimkinin en az 10 katı değilse, derhal istifa ederim, ülkeyi terk ederim."