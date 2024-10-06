Adliyede rüşvet çarkı skandalı: "Malvarlığı benimkinin 10 katı çıkmazsa ülkeyi terk ederim"
Başsavcı İsmail Uçar'ın HSK'ya yazdığı dilekçeyle açığa alınan hakim Sidar Demiroğlu, "Uçar'ın malvarlığı benimkinin 10 katı çıkmazsa ülkeyi terk ederim" ifadesini kullandı. Demiroğlu, Uçar'a çağrı yaparak birlikte bir yayına çıkarak tartışmayı teklif etti.
Yargıtay üyesi İsmail Uçar'ın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı sırada Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayet mektubu göndermesinin üzerinden 1 yıl geçti.
Mektubun ardından başlatılan soruşturmada açığa alınan eski Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu İsmail Uçar’ın malvarlığı benimkinin en az 10 katı değilse, derhal istifa ederim, ülkeyi terk ederim" dedi.
Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Demiroğlu, Sulh Ceza Hakimi olarak görev yaptığı dönemde verdiği kararlarla ilgili, Başsavcı İsmail Uçar'ın herhangi bir itirazda bulunmadığını ama HSK'ye gönderilen dilekçede suçlama konusu yapıldığını söyledi.
Açığa alınmadan önce yürütülen soruşturma sürecinde, HSK müfettişlerinin mahkeme kararlarını inceleyerek "Hukuka aykırıdır" tespiti yaptığına değinen Demiroğlu, "Bu durum hukuk devleti ilkesine aykırıdır. HSK, idari bir kurumdur ve HSK müfettişleri, bir mahkemenin kararına yönelik değerlendirme yapamaz" dedi.
"BANA HABER GÖNDERİYOR"
"Bana istifa et deseler, bu sistemin içinde istenmiyorsun deseler ben istifa eder, avukatlık yapardım. Ama bu süreçte haksız bir soruşturmayla mağdur edildim, avukatlık yapmamın da önü kesildi. İkisi engelli üç çocuğum var ve açıkta olduğum için maaşım kesintili yatıyor. Ben 1 yıldır banka kredileriyle geçinmeye çalışıyorum" diyen Demiroğlu, Uçar'ın aracılarla kendisine haber gönderdiğini söyledi. "Bana 'Ben kötü niyetli bir insan değilim' diyerek haber gönderiyor. Kardeşim, o zaman o dilekçeye imza atan kim?" ifadelerini de kullanan Demiroğlu, Uçar'a çağrı yaptı ve birlikte bir yayına çıkarak tartışmayı teklif etti.
"YAYINA ÇIKALIM"
Demiroğlu, sözlerini şöyle noktaladı:
"İstediği bir platformda birlikte yayına çıkalım. Konuşalım, tartışalım. Beni rüşvet almakla suçlayan Uçar'ın malvarlığı benimkinin en az 10 katı değilse, derhal istifa ederim, ülkeyi terk ederim."
NE OLMUŞTU?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın, Anadolu Adliyesi’ndeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarını HSK'ye ilettiği yazıyı BirGün’den Timur Soykan Türkiye’ye duyurmuştu.
İsmail Uçar, yazıda “Kimi yargı mensupları devletten alacağı varmış gibi her türlü kirli işi yapmayı kendinde hak görmeye başladı… Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmek gerekiyor… Uyuşturucu gibi kötü bir melaneti hoş gören, örgüt elebaşlarını yine suç işleyeceklerini bile bile yargılama ile yapmadan salıveren örgütlü ya da örgütsüz yapılar çökertilmeli” demişti.
BirGün'ün haberinin yayınlandığı gün jet hızıyla ‘içerikten çıkarma’ kararı verilirken benzer kararlar daha sonra da devam etmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, haberin üzerinden 3 gün geçtikten sonra yaptığı açıklamada, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar tarafından gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını bildirilmişti.
İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcılığı’nın da dilekçede adı geçen yargı mensupları dışındaki olaylar ve kişiler hakkında soruşturma başlattığı ortaya çıkmıştı.
Soruşturma kapsamında Sidar Demiroğlu, açığa alınmıştı.